Проценко заявил, что вакцинация блокирует мутации коронавируса

Главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко сообщил о том, что благодаря вакцинации блокируются изменения коронавируса.

"Современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования и распространения мутации", - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее Проценко обращал внимание на то, что при длительном течении заболевания, пациенты не могут вернуться к обычной жизни в течение двух и более месяцев.