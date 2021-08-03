В Нальчике появятся два новых вокзала

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков анонсировал запуск двух новых вокзалов на въездах в Нальчик.

Уточняется, что речь идет о двух автовокзалах – "Северном" и "Южном". "Могу сказать, что "Северный" автовокзал и документально готов к открытию, буквально осталось пару дней по въездным дорогам завершить, и он уже готов к приему клиентов. Что касается "Южного" автовокзала, сегодня идут согласования с Федеральной автодорогой по местам въезда, тот въезд, который действует он, к сожалению, не соответствует требованиям Федерального автодора", - рассказал глава республики во время прямой линии с гражданами республики.

Республиканский лидер уточнил, что "Северный" вокзал будет открыт в ближайшее время, а "Южный" будет запущен после решения вопроса с объездной схемой въезда.