Главная » Новости

Житель Ингушетии арестован за пособничество террористам

Житель Ингушетии арестован за пособничество террористам

Житель Ингушетии был арестован местными правоохранителями по подозрению в пособничестве террористам, информирует пресс-служба СУ СК России по Ингушетии.

По статье "оказание пособничества участникам вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом" было заведено уголовное дело.

Установлено, что с 2014 по 2015 год житель республики оказывал пособничество находящимся в розыске за совершение преступлений террористического характера участникам НВФ, входящего в состав международной террористической организации. Он перевозил их на личном транспорте, уточняется в сообщении.

1845 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!