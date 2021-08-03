В Кисловодске будет благоустроена территория "Нового озера"

Территория "Нового озера" будет благоустроена в Кисловодске, после чего, здесь может быть создана одна из крупнейших "водных" точек притяжения на КМВ.

Однако для этого должны быть до конца урегулированы вопросы, связанные с правовым статусом объекта. Эти вопросы будут проработаны краевым Минприроды по поручению главы региона Владимира Владимирова.

Напомним, что территория вокруг озера была разрушена паводком в 2002 году.