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В Кисловодске будет благоустроена территория "Нового озера"

В Кисловодске будет благоустроена территория &quot;Нового озера&quot;

Территория "Нового озера" будет благоустроена в Кисловодске, после чего, здесь может быть создана одна из крупнейших "водных" точек притяжения на КМВ.

Однако для этого должны быть до конца урегулированы вопросы, связанные с правовым статусом объекта. Эти вопросы будут проработаны краевым Минприроды по поручению главы региона Владимира Владимирова.

Напомним, что территория вокруг озера была разрушена паводком в 2002 году.

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Вестник Кавказа

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