Врач: коронавирус запускает обострение хронических заболеваний
Переболевшие коронавирусом нового типа жалуются на обострение хронических заболеваний, обратил внимание гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.
Он рассказал "Звезде", что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты. Кроме того, данное заболевание приводило к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров.
Помимо этого, по словам медика, коронавирус может ударить и по нервной системе, и у человека появится состояние схожее с депрессией. "Также может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", - сказал он.
Помимо этого, Харлов отметил, что после коронавируса сильнее проявляются астма и бронхит.
Вестник Кавказа
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