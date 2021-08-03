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Врач: коронавирус запускает обострение хронических заболеваний

Врач: коронавирус запускает обострение хронических заболеваний

Переболевшие коронавирусом нового типа жалуются на обострение хронических заболеваний, обратил внимание гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.

Он рассказал "Звезде", что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты. Кроме того, данное заболевание приводило к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров.

Помимо этого, по словам медика, коронавирус может ударить и по нервной системе, и у человека появится состояние схожее с депрессией. "Также может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", - сказал он.

Помимо этого, Харлов отметил, что после коронавируса сильнее проявляются астма и бронхит.

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Вестник Кавказа

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