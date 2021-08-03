Россия и Китай сверили подходы по урегулированию на Ближнем Востоке

Во вторник, 3 августа, состоялся телефонный разговор спецпредставителя министра иностранных дел России по ближневосточному урегулированию Владимира Сафронкова и специального посланника правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюня. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

В ходе беседы стороны подтвердили схожесть подходов Москвы и Пекина по теме урегулирования на Ближнем Востоке.

"Подтверждена актуальность наращивания международного содействия в интересах выправления гуманитарного положения на палестинских территориях. В данном контексте отмечена необходимость создания благоприятных условий для возобновления прямого переговорного процесса между сторонами, что позволит в дальнейшем избежать рецидивов военной конфронтации и стабилизировать региональную обстановку в целом", - поведали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Сафронков и Цзюнь также договорились продолжать плотную координацию усилий на ближневосточном направлении внешней политики.