Магомедов сразится с Сарнавским на турнире АСА

Дагестанский боец смешанного стиля (ММА) Рашид Магомедов проведет бой с Александром Сарнавским на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА) 24 сентября.

"Рашид Магомедов проведет бой против Александра Сарнавского на турнире 24 сентября в Москве", - приводит сообщение пресс-службы АСА ТАСС.

Магомедов – бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), также выступал в составе Professional Fighters League (PFL). Контракт с АСА он заключил летом прошлого года.