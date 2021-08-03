Премьер Грузии пообещал провести справедливые выборы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что 2 октября в стране пройдут свободные и конкурентные выборы.

Он подчеркнул, что правительство берет на себя полную ответственность за проведение выборов в абсолютно мирной, свободной и конкурентной среде.

"Мы будем максимально мобилизованы, чтобы провести справедливые выборы", - цитирует Гарибашвили "Грузия Online".

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии официально назначены на 2 октября. В этот день жители страны выберут мэров и депутатов совещательных органов - сакребуло - в 64 городах и районах. В общей сложности для участия в муниципальных выборах зарегистрировалась 21 партия.