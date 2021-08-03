Четыре танкера потеряли управление у берегов ОАЭ

По меньшей мере четыре танкера у берегов ОАЭ сообщили о потере контроля над управлением судном.

Как сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс, танкеры Golden Brilliant, Queen Ematha, Jag Pooja и Abyss сообщили примерно в одно и то же время, что они "лишены возможности управляться".

Иной информации не приводится.

Ранее на портале отслеживания судов Marine Traffic сообщалось о том, что танкер Golden Brilliant под сингапурским флагом в Оманском заливе испытывает неполадки, "лишен возможности управляться", отмечает РИА Новости.