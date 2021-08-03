В Зугдиди ищут похитителей невесты

Молодая жительница Зугдиди была похищена, предположительно, для вступления в брак, информирует пресс-служба МВД. Уточняется, что она исчезла накануне. В настоящее время правоохранители пытаются определить ее местонахождение.

По данным местных СМИ, перед исчезновением 22-летняя девушка написала семье о том, что согласна на брак, однако родственники предполагают, что ее заставили написать письмо.

Злоумышленникам грозит от двух до четырех лет лишения свободы, передает Sputnik Грузия.