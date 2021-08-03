Главная » Новости

В Зугдиди ищут похитителей невесты

В Зугдиди ищут похитителей невесты

Молодая жительница Зугдиди была похищена, предположительно, для вступления в брак, информирует пресс-служба МВД. Уточняется, что она исчезла накануне. В настоящее время правоохранители пытаются определить ее местонахождение.

По данным местных СМИ, перед исчезновением 22-летняя девушка написала семье о том, что согласна на брак, однако родственники предполагают, что ее заставили написать письмо.

Злоумышленникам грозит от двух до четырех лет лишения свободы, передает Sputnik Грузия.

4335 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!