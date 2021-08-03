В МИД России объяснили, почему обострилась ситуации в Афганистане

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в ходе своего выступления на всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", что нынешняя сложная ситуация в Афганистане является следствием экспериментов западных стран.

"Ситуация очень непростая, очень сложная и является как раз результатом экспериментов наших западных партнеров, которые подменяли международное право, задвинув просто СБ ООН с его мандатом и резолюциями куда-то подальше и придумывая собственную модель неких правил, которую они пытались применить к Афганистану. Вот к чему мы пришли все", - цитирует Захарову РИА Новости.

Напомним, в середине апреля 2021 года президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого в Афганистане возобновились интенсивные бои между правительственными войсками и боевиками движения "Талибан" (запрещено в России). На данный момент вывод войск США из Афганистана завершен на 95%. Предполагается, что американский воинский контингент покинет страну к 11 сентября.