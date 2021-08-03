Врачами Краснодара спасен заболевший COVID-19 со 100%-ным поражением легких

Врачи краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре спасли жизнь пациенту с коронавирусом со поражение 100% легких, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, мужчина уже выписан и "полностью вернулся к привычному ритму жизни", написал глава региона в Telegram-канале.

Кондратьев также отметил, что "во вторую реанимацию поступают самые тяжелые пациенты. Их выхаживают 20 врачей и 30 медсестер. "За время пандемии они спасли тысячи жизней. Но свои семьи порой не видят неделями", - обратил внимание он.