В Северной Осетии могут быть ужесточены коронавирусные ограничения

В оперативном штабе Роспотребнадзора Северной Осетии заявили о необходимости ужесточения ограничений по коронавируса из-за ухудшающейся в республике эпидемиологической ситуации.

По словам главы ведомства Алана Тибилова, санаторно-курортным организациям, предпринимателям, турбазам, было предложено предоставлять гостиничные услуги туристам по предоставлению сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

Кроме того, было указано на необходимость увеличения числа общественного транспорта, для сохранения дистанции.

Ранее сообщалось, что в Северной Осетии за минувшие сутки было выявлен 61 случай заражения коронавирусом нового типа.