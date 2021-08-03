К осени в Кисловодске достроят новый корпус детского сада

В Кисловодске завершается строительство нового двухэтажного корпуса детского сада №8, рассчитанного на 40 мест. Строительную площадку посетили губернатор региона Владимир Владимиров и куратор Кисловодска в Совете Федерации Анатолий Артамонов.

"Ресурсы для всего, что мы делаем сейчас в Кисловодске, на Ставрополье, краю дают инициированные президентом и председателем Совета Федерации программы", - цитирует Владимирова "Ставропольская правда".

Площадь нового корпуса составляет более 1,5 тыс кв м. Строительные работы должны завершиться осенью.