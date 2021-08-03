Иммунолог рассказал, когда в Грузии будет доминировать "дельта-штамм" коронавируса

К концу августа 2021 года в Грузии будет доминировать "дельта-вариант" коронавируса COVID-19. Об этом заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов.

По его словам, это неизбежный процесс. Врач также отметил, что Грузия стоит на пороге введения ограничений.

"Управление пандемией имеющимися цифрами для типа нашей страны, где большая часть уязвимого населения не вакцинирована, думаю, необходима. Как один врач, эксперт, я считаю необходимым ввести регуляции ношения маски внутри здания и снаружи, чтобы призвать к использованию респираторов среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Считаю необходимым запретить собираться более 5-10 человек. Наверное, на этом этапе для объектов питания следует оставить только открытое пространство, так как это места, где люди не могут использовать маску во время еды", - поведал он.

При этом Кулумбегов выразил мнение, что сейчас необходимо большое количество тестов для выявления большего числа заболевших, их изоляции и помещения в карантин. "Нужно дать людям возможность вакцинироваться в кратчайшие сроки", - цитирует его "Sputnik Грузия".



Помимо этого, Кулумбегов обратил внимание на то, что нынешняя ситуация очень плачевная, а ежедневный показатель смертности скоро превысит 50.

Ранее сегодня Минздрав Грузии сообщил о пике четвертой волны коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили рекордные 4,8 тыс случаев заражения COVID-19. Ожидается, что пик четвертой волны в Грузии продержится дней десять.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 198 млн, из них более 4,2 млн человек скончались.