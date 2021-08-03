Кто заменит Карпина в "Ростове"? Бердыев, Сёмин, Черчесов…

Главный тренер сборной России и ФК "Ростов" Валерий Карпин объявил о решении покинуть пост в донском клубе. Официальный сайт "Ростова" опубликовал обращения Карпина и президента клуба Арташеса Арутюнянца. "Хватило одной недели, чтобы понять: я взял на себя серьезную ответственность, тяжелую ношу. Если не могу посвятить команде все свои силы, мысли, время – это риск нанести вред", - отметил Карпин. "Для меня это было тяжелое решение, так как Валерий Георгиевич еще и мой хороший друг. Вместе мы прошли долгий и сложный путь, но во всех ситуациях мы всегда поддерживали друг друга", - подчеркнул президент ростовского клуба.

Ситуацию с Валерием Карпиным футбольные эксперты объясняют поговорками. Говорят одобрительно о решении уйти из "Ростова": "За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь". Успокаивающе судят о будущем донского клуба: "Свято место пусто не бывает" и "Незаменимых людей нет". Ростовская команда стартовала в первенстве РФ неудачно, проиграв два матча дома, при этом пропустив шесть голов и забив лишь два. Опытные тренеры понимающе оценили уход Карпина. "Чтобы давать результат на клубном уровне, нужно концентрироваться именно на клубе на сто процентов, а не на девяносто или меньше", - отметил бывший наставник юношеской сборной России Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом "Евро-Футболом.ру".

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в интервью "Вестнику Кавказа" выразил уверенность, что футбольный "Ростов" не канет в Лету, найдутся резервы для его обновления, в том числе и кадровые. "Главный тренер клуба - это и еще вопрос цены и качества. Есть хорошие тренеры, но их работа требует финансового вложения. Конечно, Курбан Бердыев за короткий срок много сделал для "Ростова", но у него была возможность пригласить хороших игроков. Ныне ситуация иная. А почему бы "Ростов" не возглавить Юрию Сёмину? У него, в отличие от многих других тренеров, есть желание работать - грех не воспользоваться его опытом и знаниями. Еще бы обратил внимание на спартаковцев: Дмитрия Аленичева, Егора Титова и Андрея Тихонова", - уточнил собеседник "Вестника Кавказа".

Бронзовый призер чемпионата мира по футболу, заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили убежден, что ростовский клуб будет искать авторитетного и грамотного специалиста. "Не удивлюсь, если в "Ростов" пригласят Бердыева или Игоря Шалимова. А вот если появится кандидатура Станислава Черчесова, то это только повысит интерес к клубу, и он может получить большую поддержку губернатора Ростовской области. Все-таки недавний наставник сборной страны. Плохое быстро забываем, потому что мы добрые люди. Забудется скоро и его пресс-конференция. Болельщики переключились на российский чемпионат, в сентябре сборная начнет играть, все будут обсуждать работу Карпина… Конечно, Черчесов сейчас может сказать, что ему нужна пауза, что он хочет поехать отдыхать с семьей, возможно, уже уехал в родные осетинские горы, дышит там свежим воздухом, пьет парное молоко и травяные чаи. Но работа в "Ростове" может дать нему замечательный шанс реабилитироваться", - сказал прославленный советский футболист в беседе с "Вестником Кавказа".

Анзор Кавазашвили убежден, что руководителям российского футбола надо проявить больше внимания не только к Ростову, но и ко всему Югу России. "Ростов, Краснодар, Ставрополь… Замечательные места для открытия нескольких государственных детских футбольных академий или школ. Южные регионы и в советское время давали отечественному футболу прекрасных игроков. Сейчас здесь тоже можно много найти самородков, более того надо привозить в эти теплые края талантливых мальчишек с северных регионов, Урала, Сибири. На Северном Кавказе 10 месяцев в году можно тренироваться на свежем воздухе. Ребята будут пополнять команды второго дивизиона, затем - первого, премьер-лиги. Северокавказские клубы могут стать базовыми для комплектования ведущих российских клубов, в том числе и сборной. Здесь и спортивные традиции богатые, и климат подходящий", - заключил Кавазашвили.

Среди российских экспертов есть мнение, что период увлечения иностранными тренерами в наших клубах прошел, поскольку они, возможно, отличаются высоким профессионализмом, но не всегда были хорошими педагогами в командах.