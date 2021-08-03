Чавушоглу поблагодарил Азербайджан за помощь в борьбе с лесными пожарами

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил признательность Азербайджану за отправку вертолета для борьбы с лесными пожарами.

По его словам, также после начала пожаров многие страны, включая европейские, предложили стране помощь. "К нам обратились соседние, дружественные и братские страны, европейские государства. Мы больше всего нуждаемся в пожарных самолетах и вертолетах. Выражаю признательность Азербайджану за отправленную технику и личный состав", - сказал министр в беседе с журналистами.

Ранее сообщалось, что в Турции локализовано 146 из 154 лесных пожаров, произошедших в стране за последнюю неделю.