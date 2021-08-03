Возле здания Пентагона произошла стрельба

Неподалеку от здания Пентагона в США произошла стрельба, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы.

Инцидент случился у близлежащей станции метро, передает ТАСС.

В настоящее время Пентагон закрыт в связи с инцидентом. "Мы просим общественность избегать данного района. Информация последует", - сказано в размещенном в Twitter сообщении подразделения, которое занимается охраной здания.

Сотрудникам комплекса временно запретили выходить на улицу.