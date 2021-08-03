Главная » Новости

Возле здания Пентагона произошла стрельба

Возле здания Пентагона произошла стрельба

Неподалеку от здания Пентагона в США произошла стрельба, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает телеканал WKRN со ссылкой на чрезвычайные службы.

Инцидент случился у близлежащей станции метро, передает ТАСС.

В настоящее время Пентагон закрыт в связи с инцидентом. "Мы просим общественность избегать данного района. Информация последует", - сказано в размещенном в Twitter сообщении подразделения, которое занимается охраной здания.

Сотрудникам комплекса временно запретили выходить на улицу.

3350 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!