В поликлиниках Грузии можно будет привиться вакциной Pfizer

Граждане Грузии с 4 августа смогут привиться вакциной от коронавируса Pfizer не только в клиниках, но и в поликлиниках, заявил журналистам глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.

Ранее сделать вакцину Pfizer можно было только в клиниках, напомнил он.

Гамкрелидзе также отметил, что в настоящее время с вакциной Pfizer в республике работает 166 бригад, передает Sputnik Грузия.

Ранее сообщалось, что в республике за минувшие сутки было выявлено 4 827 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала 2021 года.