Блинкен обсудил с президентом Афганистана ситуацию в стране
Состоялся телефонный разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с президентом Гани, чтобы подтвердить твердую и прочную приверженность США Афганистану", - поведали в Госдепе.
В ходе беседы стороны отметили необходимость ускорения мирных переговоров и достижения политического урегулирования. Кроме того, Блинкен и Гани осудили атаки радикального движения "Талибан" (запрещено в России), а также выразили сожаление в связи с гибелью ни в чем не повинных афганцев и перемещением гражданских лиц.
В Госдепе также отметили, что собеседники договорились и в будущем поддерживать тесные контакты, передает ТАСС.
Вестник Кавказа
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