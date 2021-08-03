Блинкен обсудил с президентом Афганистана ситуацию в стране

Состоялся телефонный разговора госсекретаря США Энтони Блинкена и президента Афганистана Ашрафа Гани. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

"Госсекретарь Блинкен разговаривал сегодня с президентом Гани, чтобы подтвердить твердую и прочную приверженность США Афганистану", - поведали в Госдепе.

В ходе беседы стороны отметили необходимость ускорения мирных переговоров и достижения политического урегулирования. Кроме того, Блинкен и Гани осудили атаки радикального движения "Талибан" (запрещено в России), а также выразили сожаление в связи с гибелью ни в чем не повинных афганцев и перемещением гражданских лиц.

В Госдепе также отметили, что собеседники договорились и в будущем поддерживать тесные контакты, передает ТАСС.