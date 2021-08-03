Охранник караоке в Атырау избил члена мониторинговой группы за попытку оформить нарушение

В Атырау охранник караоке-бара "Рыба моей мечты" избил члена мониторинговой группы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

Инцидент произошел 1 августа.

Примерно в 04:00 члены мониторинговой группы пытались пройти во внутрь бара, чтобы оформить нарушение, но им пытался помешать охранник, который набросился с кулаками на сотрудника городского отдела земельных отношений.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство, передает "Sputnik Казахстан".