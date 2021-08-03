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Полузащитник Алмейда стал игроком "Карабаха" в третий раз в карьере

Полузащитник Алмейда стал игроком &quot;Карабаха&quot; в третий раз в карьере

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" подписал контракт с бывшим полузащитником национальной сборной Ричардом Алмейдой. Об этом говорится в сообщении на сайте клуба.

Соглашение 32-летнего хавбека с агдамским клубом рассчитано на один год.

Алмейда будет играть за "Карабах" под 7-м номером.

Напомним, это уже третье возвращение опытного игрока в агдамский клуб. Ранее он выступал за "Карабах" в сезоне 2012-2018, а также в 2019 году. Предыдущим клубом Алмейды была "Зиря".

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Вестник Кавказа

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