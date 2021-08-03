Мамиашвили поблагодарил Евкурова за Евлоева

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил, что появление такого бойца, как олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Муса Евлоев, стало возможным во многом благодаря поддержке заместителя министра обороны РФ, бывшего главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Сегодня Евлоев победил соперника из Армении Артура Алексаняна со счетом 5:1 в финале олимпийского турнира в весовой категории до 97 кг.

Мамиашвили поблагодарил Евкурова: "Хочу сказать слова огромной благодарности этому человеку, настоящему патриоту, человеку с огромным сердцем, воину, настоящему старшему другу и брату - он за каждого парня бьется и лично принимал участие в судьбе Мусы, брал за него ответственность персонально под свое слово, несмотря на свои занятость и статус, в становлении спортсмена, который был еще никем тогда", передает ТАСС.

"Такие ребята у нас на весь золота, во всех смыслах этого слова. Работал в таких условиях, в изоляции, но нашел в себе мотивацию, чтобы принести радость своей стране, своей земле, своей фамилии, своим родителям", - обратил внимание он.