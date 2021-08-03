На Ставрополье укрепят первичное звено здравоохранения медтехникой

Руководство Ставропольское края закупит за пять лет более 1,2 тыс единиц медицинского оборудования по программе развития первичного звена здравоохранения, сообщила заместитель министра здравоохранения края Наталья Звягинцева, уточнив, что также будут приобретены томографы и рентген-установки.

"С 2021 по 2025 год нами заявлено порядка 1 228 единиц оборудования. В этом году это шесть крупных медицинских комплексов - два томографа и четыре большие цифровые рентген-установки", - сказала представитель ведомства.

Кроме того, для медучреждений будут закуплены новые автомобили, в 2021 году в территории уже поступили 68 машин, передает ТАСС.