В Казахстане усилят работу по обеспечению карантина

Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву рассказали о криминогенной ситуации в республике.

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев сообщил главе государства, что ведомство улучшило показатели раскрываемости большинства видов преступлений. Снизилось число убийств, грабежей, хулиганств, краж, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними. Повысился уровень безопасности в общественных местах и на улицах.

При этом глава МВД указал на то, что выросло количество мошеннических действий, в том числе с использованием интернета. Этому способствовал и рост онлайн-услуг в условиях пандемии.

Токаев поручил МВД совместно с другими госорганами уделять особое внимание обеспечению карантинных мер, а также усилить работу по профилактике преступлений против несовершеннолетних, бытовой преступности и обеспечению дорожной безопасности.

Помимо этого, Тургумбаев проинформировал президента о работе по пресечению распространения поддельных паспортов вакцинации от коронавируса COVID-19. В общей сложности с начала 2021 года возбуждено 110 уголовных дел, из них 50 – за подделку паспортов вакцинации и 60 – за подделку ПЦР-справок.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 198 млн, из них более 4,2 млн человек скончались. В Казахстане зарегистрированы 595 433 случая заражения.