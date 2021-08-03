Оползень перекрыл дорогу из Гуниба в Кумух

В пресс-службе Минтранса Дагестана сообщили о том, что оползень перекрыл дорогу республиканского значения Гуниб-Кумух.

Уточняется, что ЧП произошло в 15.30. "На республиканской автомобильной дороге Гуниб - Кумух произошел обвал верхового откоса дороги. Дорога перекрыта на протяжении 70 метров по длине полностью", - приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что ориентировочный объем земляных работ составляет более 1 тыс куб м, есть угроза повторного обвала.

В ведомстве добавили, что проезд по временной схеме по одной половине проезжей части будет открыт к 20.00, а в штатном режиме трасса заработает к 17.00 5 августа.