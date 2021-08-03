Пожарные локализовали 94% лесных пожаров в Турции

Пожарные и специалисты профильных служб Турции взяли под контроль 146 из 154 лесных пожаров, произошедших в стране за последнюю неделю. Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице администрации президента Турции в социальной сети Twitter.

Эти данные власти приводят по состоянию на 15:30 (совпадает с мск) 3 августа.

Несмотря на успешную локализацию большинства районов возгорания, в настоящее время пожары продолжаются возле Мармариса и Бордрума в провинции Мугла, в лесах Манавгата и Аланьи в провинции Анталья, в провинции Адана.

На данный момент опасности для жилых районов и туристических объектов нет. Выгорели тысячи га леса, передает ТАСС.