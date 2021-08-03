Ставрополье нарастило валовой сбор озимого ячменя почти на треть

Аграрии Ставропольского края почти на треть увеличили валовой сбор озимого ячменя, в этом году он превысил 853 тыс т. Об этом сегодня сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"На Ставрополье собран рекордный урожай озимого ячменя. Валовый сбор составил больше 853 тыс. тонн. Это на 30% больше результатов последних трех лет. Средняя урожайность перевалила за 41 центнер с га", - говорится в сообщении, опубликованном на его странице в Instagram.

В настоящее время на Ставрополье продолжается уборка остальных зерновых культур, сбор уже превысил 8,2 млн т, сообщает ТАСС, уточняя, что это выше показателя 2020 года.