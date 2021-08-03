В Казахстане ушел из жизни легендарный фотожурналист

В Павлодаре скончался известный журналист и фоторепортер Владимир Бугаев, сообщил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков.

"Ушла легенда. Скончался талантливый журналист, непревзойденный фотожурналист Владимир Бугаев. Выражаю глубочайшие соболезнования его брату Валерию Бугаеву, всем родным и близким Владимира Николаевича, журналистскому сообществу Павлодарской области! Светлая память Мастеру", - написал он в Instagram.

Владимир Бугаев окончил факультет журналистики Казахского государственного университета имени С.М. Кирова, работал фотокорреспондентом районной газеты "Заветы Ленина" Благовещенского района Алтайского края. Также в разное время сотрудничал с "Аргументами и фактами – Казахстан", был собкором журнала "Огонек-Казахстан", но большую часть творческой жизни Владимир Николаевич отдал областной газете "Звезда Прииртышья", где работал сначала фотокорреспондентом, затем обозревателем, пишет Sputnik Казахстан.

Владимир Бугаев также сотрудничал с мировыми информационными агентствами REUTERS, EPA (Европейское фотоагентство) и FRANSE-PRESSE (AFP), "ИТАР-ТАСС". Работы Владимира Бугаева находятся в крупнейшем мировом фотобанке Corbis (Getty images).

Владимир Бугаев – участник выставок в 17 странах мира, обладатель множества международных наград, среди которых бронзовая медаль международного фотосалона в Испании, медаль фотосалона в Венгрии, почетный диплом PSA - Фотографического сообщества Америки, пишет павлодарское издание Pavlodarnews.kz.

Помимо этого, Владимир Бугаев автор десятка книг и фотоальбомов о жизни Павлодарской области, красотах Баянаула и фотопроектов о путешествиях по миру, участник двух международных фотопроектов.