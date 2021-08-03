Кубань будет загружена на 71% в августе

Глава министерства курортов Краснодарского края Мария Золотухина заявила о том, что руководство региона планирует загрузку курортов Кубани на уровне 71%, несмотря на новые правила заселения в средства размещения.

"Мы планируем, что в августе будут работать более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью 507 тыс. мест. Прогнозируемая загрузка 71% на август, на сентябрь - 60%", - привела данные она на заседании курортного штаба региона.

Также на заседании отмечалось, что с начала года гостями Краснодарского края стало более девяти млн человек, передает ТАСС.