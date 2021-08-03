СМИ: готовившая теракт девушка сдалась в полицию Железноводска

Девушка, собиравшаяся устроить теракт, пришла с повинной в полицию Железноводска, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По его данным, злоумышленница рассказала, что готовилась к преступлению больше года и должна была совершить его в мае, организовав взрыв в людном месте, СВУ и взрывчатку для него девушка изготавливала несколько месяцев.

Кроме того, пишет Baza, девушка пояснила, что пойти на преступление ее уговорили вдовы ликвидированных террористов, но в итоге она передумала и сдалась правохранителям.

Сейчас с ней работают следователи.