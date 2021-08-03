На Дон идут сильные ливни с грозой и градом

В ближайшие двое суток, третьего и четвертого августа, в Ростовской области объявлено штормовое предупреждение по осадкам, - сообщает ГУ МЧС России по региону.

Донские синоптики прогнозируют на этот период сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-24 м/с, - передает "АиФ-Ростов".

Жителей и гостей региона призвали быть внимательными и осторожными, а также избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями и любыми парусными конструкциями - щитами рекламы и витринами, а по возможности не выходить из дома в непогоду.