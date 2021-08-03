Подземная авария оставила без электричества часть Крымска

Часть кубанского Крымска сегодня осталась без электроснабжения из-за крупной аварии на местных электросетях – поврежденным оказался высоковольтный подземный кабель, - сообщил региональный оперативный штаб.

"В городе отключено 39 из 290 трансформаторных подстанций. Абонентов запитали по временной схеме", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Энергетики уже нашли место повреждения кабеля и работают над его восстановлением, а половину потребителей, запитанных по временной схеме, уже вывели из ремонтного режима.

Полностью заменить поврежденный кабель на проводник большего сечения энергетики планируют в ночное время, заниматься заменой будет дополнительная бригада из Краснодара, - говорится в сообщении.