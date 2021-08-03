Новые ограничения начнут действовать в Ростовской области с 4 августа

В Ростовской области с 4 августа ужесточаются ограничения по коронавирусу, сообщает правительство региона.

При посещении почты, МФЦ, расчетно-кассовых центров, социальных фондов, общепита, в том числе веранд, фитнес-клубов, спортзалов будут требовать документы об отсутствии коронавируса.

"Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный в течение трех дней", - говорится в сообщении властей.

Эти документы также необходимы при заселении в общежитие студентам старше 18 лет, а также работникам образовательных организаций.

Кроме того, с 4 августа в Ростовской области не будут работать бани и сауны, бассейны и аквапарки. Временно запрещена работа аттракционов в парках культуры и отдыха. Закрываются фуд-корты в торговых центрах.

В медицинских организациях области с 4 августа приостанавливается плановая госпитализация, проведение профосмотров и диспансеризации.