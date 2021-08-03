Эрдоган выразил особую благодарность Путину и Алиеву за помощь в борьбе с пожарами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил ряд лидеров других государств за помощь в борьбе с масштабными лесными пожарами. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале турецкого лидера.

В нем глава государства от имени турецкого народа поблагодарил все дружественные страны и организации за поддержку, пожелания и соболезнования в связи с лесными пожарами, а также за готовность помочь и отправленную помощь.

Эрдоган подчеркнул, что от имени Турции он хотел бы выразить особую благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Испании Педро Санчесу за неизменную поддержку, которую они оказывали Турции с самого начала природного бедствия.