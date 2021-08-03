Кабул выкинул белый флаг? Расклады сил и ситуация в Афганистане на 3 августа

Афганское правительство готово к переговорам с запрещенным в России движением "Талибан". Глава МИД Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар в интервью "Известиям" сообщил, что правительство в Кабуле согласно делить власть с талибами и включить их в правительство, но при выполнении определенных условий.

Условий не так уж много, пояснил Атмар. Талибам нужно согласиться со свободным волеизъявлением граждан и прекратить свои контакты с другими террористическими организациями, как "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

«(Талибы – прим. ред.) активно работают с ними (аль-каидовцами – прим. ред.) сейчас, и нет ни одной причины, по которой они не будут поступать так же в будущем. И станет громадной ошибкой думать, что Афганистан во главе с "Талибаном" не будет убежищем для международных террористов и угрозой странам вокруг. Точно будет", - сказал министр.

Талибы взаимностью не отвечают, ибо чувствуют слабость противника. Их представитель Забиулла Муджахид пригрозил "покончить" с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Громкие речи президента, по его мнению, - лишь попытка "совладать со своими страхами". Ни обвинения талибов, ни объявление войны не сможет продлить политическую жизнь Гани, отметил талиб. "Нация решила преследовать и предать правосудию национальных предателей", — добавил Муджахид.

Предлагая дипломатию, Гани сам знает, что мирных переговоров не будет, пока ситуация на поле боя не поменяется в его пользу, и об этом он говорит открыто. На земле обстановка с каждым днем все хуже и хуже для Кабула. Талибы предприняли нападение на столицы трех провинций – Лашкаргах, Кандагар и Герат. Кандагар нужен им как временная столица, а Лашкаргах находится на пересечении торговых путей из Кандагара в Герат, в провинции Гильменд, где выращивается основная часть афганского героина. Именно в Гильменде когда-то шли самые ожесточенные бои между талибами и ВС США. Два дня назад боевики атаковали взлетно-посадочную полосу аэропорта Кандагар, играющего ключевую роль при обеспечении логистической поддержки правительственных войск.

После Лашкаргаха, по оценкам западных СМИ, талибы могут взять Герат. Они уже контролируют дорогу из Герата в местный аэропорт. Если какой-то из этих городов падет, то талибам удастся взять первую из 34 провинциальных столиц. Это будет огромной репутационной потерей для правительства Гани. На сегодняшний день, по статистике Long War Journal, "Талибан" контролирует 223 уездов Афганистана, правительство – 68, а за 116 продолжаются бои. 17 из 34 столиц провинций находятся под атаками талибов.

За свое поражение правительство Гани возлагает ответственность на Соединенные Штаты. Американцы наносят удары по талибам с воздуха, но уже не с такой силой, как до вывода основной группы ВВС. На земле американцев вообще уже нет. Президент Афганистана говорит, что стремительный вывод войск США привел к обострению насилия в стране. Напомним, в марте Вашингтон договорился с талибами об эвакуации ВС США из Афганистана при условии ненападения на них боевиков и начала межафганских переговоров. Вывод успешно подходит к концу 31 августа, а вот с правительством Гани талибы на компромисс не идут. Выступая перед парламентом 2 августа Гани сказал, что привнесенный Америкой поспешный мирный процесс "не только не принес мира, но и вызвал сомнения и двусмысленность" среди афганцев. "Талибан не верят в прочный или справедливый мир", - добавил он.

Тем временем Афганистан погружается в гуманитарную катастрофу. Тысячи граждан бегут из Герата, Кандагара и Лашкаргаха, боясь воцарения режима талибов. Сотни людей обращаются в местные МФЦ, чтобы получить загранпаспорт. Миссия ООН по содействию Афганистану задокументировала 5 183 жертвы среди гражданского населения (1659 убитых и 3524 раненых) с начала 2021 года, что на 47% больше по сравнению с тем же периодом 2020 года. После вывода иностранных войск и наступления талибов с января около 294 000 человек покинули свои дома, сообщило 21 июля Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Общее число внутренне перемещенных лиц превысило 3,5. миллиона. Это каждый 10-ый афганец. В городах не хватает лекарств, аптеки закрываются, телекоммуникационные линии разрушены, а больницы не успевают принимать раненных, констатирует издание The Guardian.

Талибы уже захватили ТВ-станцию в провинции Гильменд. Взятых в плен солдат афганской армии они расстреливают и вешают на столбах. По данным НПО Human Rights Commission (AIHRC), с 16 июля талибы убили минимум 40 человек в уезде Спин-Болдак (граница с Пакистаном) в провинции Кандагар. Талибы убивают жителей, которые приветствовали возвращение под контроль ВС Афганистана Спин-Болдака. 22 пытавшихся сдаться афганских военных талибы казнили. Известный борец за равноправие афганских женщин Важма Фрок обвинила талибов в том, что они отбирают еду у женщин, убивают их и насильно нанимают в армию 11-летних мальчиков.

Комментируя сообщения о том, что Кабул готов к переговорам, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Георгий Асатрян заметил, что такие призывы не говорят о безвыходной ситуации правительства Ашрафа Гани.

"Это не означает, что Кабул выкинул белый флаг. С 2017 года идут переговоры между "Талибаном" и официальным Кабулом. Раз в месяц такие заявления звучат. Здесь ничего сенсационного нет. И те, и те готовы переговариваться. Талибы раз в три месяца тоже заявляют о том, что предлагают сесть за стол переговоров и подписать перемирие. Это обычная афганская торговая политика, ничего нового", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

В целом, по его мнению, ситуация в Афганистане патовая: "Талибан более предпочтительно выглядит на поле боя, но он тоже не способен сокрушить Кабул. Ситуация патовая, ни одна сторона не способна полностью победить другую. И в связи с этим возникает тупиковая обстановка. Непонятно, то ли вести переговоры, то ли не вести переговоры".

Чем закончится очередная афганская эпопея, покажет время. Пока что Россия готовится к новым вызовам на своих южных границах. Сейчас идут военные учения с Узбекистаном, а 5 августа начнутся совместные российско-узбекско-таджикские военные учения. Россия задействует мощную группу из 1800 военнослужащих и 420 единиц боевой техники.