Главная » Новости

Огонь вплотную подобрался к турецкой теплоэлектростанции

Огонь вплотную подобрался к турецкой теплоэлектростанции

Природные пожары, бушующие в Турции, сегодня вплотную приблизились к тепловой электростанции в городе Миляс в турецкой провинции Мугла), - сообщают западные СМИ со ссылкой на мэра города Мухаммета Токата.

Как сообщил мэр, возгорание не поддается контролю и уже достигло критической точки, - передает "Интерфакс".

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль.

Напомним, лесные пожары в Турции полыхают уже седьмой день подряд – они зафиксированы в 32 провинциях страны, выжжены леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях. В результате пожаров погибли восемь человек.

3650 просмотров





Вестник Кавказа

в Instagram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!