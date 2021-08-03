Огонь вплотную подобрался к турецкой теплоэлектростанции

Природные пожары, бушующие в Турции, сегодня вплотную приблизились к тепловой электростанции в городе Миляс в турецкой провинции Мугла), - сообщают западные СМИ со ссылкой на мэра города Мухаммета Токата.

Как сообщил мэр, возгорание не поддается контролю и уже достигло критической точки, - передает "Интерфакс".

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль.

Напомним, лесные пожары в Турции полыхают уже седьмой день подряд – они зафиксированы в 32 провинциях страны, выжжены леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях. В результате пожаров погибли восемь человек.