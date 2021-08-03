Российский Бе-200 занят в борьбе с лесным пожаром под Афинами

Российский самолет-амфибия Бе-200ЧС участвует в тушении лесного пожара в северном афинском пригороде Варибоби, передает телеканал ERT-1.

Пожар вспыхнул во вторник днем в горном районе, в настоящее время он не угрожает ни домам местных жителей, ни достопримечательности - бывшей загородной королевской усадьбе.

Тушении пожара занимаются 60 пожарных на 20 пожарных машинах, два отряда пеших пожарных, четыре вертолета и четыре самолета, среди которых российский Бе-200ЧС. Борьба с огнем затрудняется из-за сложного рельефа местности.

Полиция перекрыла движение транспорта по мосту Варибоби недалеко от района пожара.

В северных районах Афин ощущается запах гари.