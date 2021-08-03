Власти Кубани откроют собственный IT–парк

В 2025 году на Кубани заработает первый краевой IT–парк, - рассказал в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Для нас важно, чтобы в Краснодаре создавали и развивали собственные продукты. В целом IT-сфера должна стать полноценной отраслью экономики региона. Уверен, резиденты первого IT-парка края помогут нам в этом. А мы продумаем для них меры поддержки и утвердим краевую стратегию развития отрасли до 2030 года", - написал Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

В IT–парке будет собственный бизнес-инкубатор цифровых идей, а также площадка для подготовки молодых специалистов, на которой цифровые технологии будут интегрировать в различные отрасли экономики. Реализацию проекта уже обсудили с инвестором, - говорится в сообщении.