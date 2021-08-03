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Троллейбусный кабель едва не покалечил жителя Алматы

Троллейбусный кабель едва не покалечил жителя Алматы

Троллейбусный кабель накануне свалился на голову жителю Алматы, об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

Мужчина пояснил, что ЧП случилось, когда он возвращался домой после посещения бассейна. По его словам, после удара начала искрить вся система троллейбусных проводов на перекрестке Тимирязева - Ауэзова, в результате несколько троллейбусов не смогли продолжить движение.

В ТОО "АлматыЭлектроТранс" пояснили, что инцидент был связан с обрывом несущего троса, на место событий направилась ремонтная бригада, которая оперативно обесточила кабель. "Ремонтные работы были начаты сразу же, и движение было восстановлено в 21:36", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Сегодня проблемный кабель был демонтирован, идут работы по его замене.

В АЭТ добавили, что в данный момент продолжается модернизация всей контактной сети.

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Вестник Кавказа

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