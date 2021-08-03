Главная » Новости

Все парковки Новороссийска стали бесплатными для электромобилей

Все парковки Новороссийска стали бесплатными для электромобилей

Парковки кубанского Новороссийска стали бесплатными для владельцев электромобилей, - сообщается в аккаунте городского управления транспорта и дорожного хозяйства. 

"Владельцы электромобилей освобождены от оплаты на всех муниципальных парковках – теперь им при выезде с парковки нужно лишь нажать кнопку вызова диспетчера на стойке, дождаться соединения с оператором и предъявить на камеру свидетельство о регистрации транспортного средства", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг". 

4155 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!