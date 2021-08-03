Талибы в Афганистане сдерживают угрозы со стороны ИГ – МИД России

Представители запрещенного в России движения "Талибан"* на севере Афганистана сдерживают рост угроз со стороны запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ*) в отношении стран Центральной Азии, - заявил сегодня специальный представитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

"На этих территориях уже длительное время базируются другие многочисленные международные террористические организации, но есть еще около двадцати более мелких, но не менее зловредных террористических групп, которые по тактическим соображениям сотрудничают друг с другом... Вот они могли бы воспользоваться ситуацией хаотичности, которая сложилась на севере Афганистана, и попытаться использовать ее для подрыва стабильности в соседних с Афганистаном государствах", - рассказал Кабулов, выступая в ходе онлайн круглого стола, организованного Фондом поддержки публичной дипломатии им. Горчакова, передает РИА Новости.

"У талибов* очень плохие отношения с ИГ*, и они активно воевали друг с другом все эти годы, что не скажешь ни про американцев вместе с НАТО, ни про нынешнее афганское правительство. И, как ни странно, само присутствие талибов на этих территориях будет сдерживать рост угроз со стороны ИГ* и других международных террористов в отношении государств Центральной Азии", - добавил Кабулов.

"В ближайшей перспективе движение талибов* угрозы странам Центральной Азии не представляет - не только на словах, но и на деле оно показывает, что они занимаются сугубо внутренними политическими задачами. Да, оно борется с нынешним афганским правительством за влияние в стране, захватывает контроль над целым рядом уездов, пытается поставить под свой контроль провинции, многие из этих уездов и провинций как раз оказались вдоль афганского приграничья с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном", - рассказал Кабулов, добавив: нет ни одного факта того, что талибы* пытались пересекать эти границы, нарушать их и угрожать своим северным соседям.

"Что касается связей талибов с "Аль-Каидой"*, во-первых, об этом говорят только кабульское правительство и американцы. Мне прекрасно понятно: очень хочется найти объяснение тому, почему трехсоттысячная афганская армия сдает позиции. Вот это – попытка кого-то оправдать в собственной неспособности защищать территорию, поэтому отсюда такие придумки", - заявил он

Напомним, в Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами*, овладевшими значительными территориями в сельских районах и развернувшими наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск.

* Террористические организации, запрещенные в России