Европейские авиакомпании запускают рейсы из Батуми в Таллин и Вильнюс

Этим летом Батуми с Европой свяжут два прямых рейса, говорится в сообщении Агентства гражданской авиации.

Литовская авиакомпания Getjet уже начала выполнять рейсы между Вильнюсом и Батуми. Они будут еженедельными, вылет каждый понедельник до 30 августа. Маршрут обслуживают лайнеры Airbus A319.

Эстонская авиакомпания Smartlynx запускает чартер между Таллином и Батуми. Первый рейс назначен на 5 августа, самолеты будут летать каждый четверг по 23 сентября. Маршрут обслуживают самолеты Airbus A320.