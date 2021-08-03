Путин: в Карачаево-Черкесии шикарные места отдыха

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку Карачаево-Черкесии с точки зрения ее туристической привлекательности. Соответствующее заявление он сделал на рабочей встрече с главой республики Рашидом Темрезовым.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны - как к Черноморскому побережью", - цитирует главу государства сайт Кремля.

Рашид Темрезов привел статистику, согласно которой в прошлом сезоне, невзирая на пандемию коронавируса, регион посетили 1 млн 540 тыс туристов. Он обратил внимание, что в КЧР проживает 500 тыс человек, так что поток туристов втрое превысил численность населения республики.

"Там очень большое развитие, это такой мультипликатор для развития малого и среднего предпринимательства, малого бизнеса", - добавил глава Карачаево-Черкесии.