Главная » Новости

Путин: в Карачаево-Черкесии шикарные места отдыха

Путин: в Карачаево-Черкесии шикарные места отдыха

Президент России Владимир Путин дал высокую оценку Карачаево-Черкесии с точки зрения ее туристической привлекательности. Соответствующее заявление он сделал на рабочей встрече с главой республики Рашидом Темрезовым.

"У вас есть инфраструктурные проекты, они вроде бы носят региональный, республиканский характер, но на самом деле они являются общенациональными, потому что это же места отдыха шикарные, и люди едут со всей страны - как к Черноморскому побережью", - цитирует главу государства сайт Кремля.

Рашид Темрезов привел статистику, согласно которой в прошлом сезоне, невзирая на пандемию коронавируса, регион посетили 1 млн 540 тыс туристов. Он обратил внимание, что в КЧР проживает 500 тыс человек, так что поток туристов втрое превысил численность населения республики.

"Там очень большое развитие, это такой мультипликатор для развития малого и среднего предпринимательства, малого бизнеса", - добавил глава Карачаево-Черкесии.

3375 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!