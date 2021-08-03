Воду в проблемные районы Ингушетии будут завозить автоцистернами

Власти Ингушетии планируют завозить воду в проблемные села регионов автоцистернами, которые они закупили за счет внебюджетных источников, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"По поручению главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова на средства Национального фонда развития республики закупили семь единиц спецтехники для организации подвоза воды, четыре из которых работают в Малгобеке и Малгобекском районе, три переданы ГУП "Ингушрегионводоканалу", - цитирует собеседника "Интерфакс".

В ближайшее время власти закупят еще семь автоцистерн для решения вопроса подвоза воды во всех муниципалитетах. Сбои с водоснабжением случаются не только в Малгобекском районе – только за прошедшую неделю на магистральном водопроводе "Сунжа-Малгобек" были ликвидированы три крупных порыва.

С наступлением лета проблемы с холодным водоснабжением появились у жителей городов Сунжа и Сунженского района, перебои в подаче питьевой воды возникают в основном у жителей возвышенных территорий, а с наступлением жары резко возросло водопотребление, вызванное большими расходами воды как на хозяйственно-бытовые нужды, так и на полив зеленых насаждений в частных домовладениях.