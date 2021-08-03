Казахстанские егери задержали браконьеров с тушей краснокнижного джейрана

Инспекторы филиала РГП "ПО "Охотзоопром" по Кызылординской области задержали в Жалагашском районе жителя села Шакели Шардаринского района, в мешке которого была обнаружена туша краснокнижного джейрана, - сообщили в пресс-службе министерства экологии, геологии и природных ресурсов страны.

"На место задержания подозреваемого в браконьерстве была вызвана оперативно-следственная группа, однако пока егери ждали сотрудников полиции и охраняли тушу, произошел инцидент. Двое жителей Кызылорды, приехав на место, произвели выстрелы из ружья по колесам одной из служебных автомашин инспекторов, после чего, угрожая инспекторам, увезли тушу", - рассказали в пресс-службе МЭГПР, передает "АиФ-Казахстан".

В конечном итоге инспекторы и сотрудники правоохранительных органов задержали браконьеров, доставив их в Жалагашское районное отделение полиции. Ведется следствие по статьям "незаконная охота" и "применение насилия в отношении представителя власти".