Узбекистан рекордно нарастил экспорт дынь и арбузов

В первом полугодии 2021 экспорт дынь и арбузов из Узбекистана увеличился почти в 5,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Госкомстат республики.

С начала года Узбекистан продал в другие страны 22,8 тыс т дынь и арбузов на общую сумму $7,4 млн.

Бахчевые поставляются на рынки 14 стран. Больше всего узбекских дынь и арбузов приобрели Казахстан - 11,8 тыс т, Россия - 6,3 тыс т, Киргизия - 2,9 тыс т.