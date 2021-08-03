Титулованная спортсменка получила срок за продажу ребенка в Узбекистане

Суд по уголовным делам Самарканда приговорил шестикратную чемпионку Узбекистана к 4,5 годам тюремного заключения за продажу новорожденного ребенка, об этом рассказали в пресс-службе Верховного суда.

В ходе судебного заседания женщина призналась, что отец ребенка - ее коллега-спортсмен. Ее семья не знала о случившемся.

Почти всю беременность спортсменка провела дома, а перед родами уехала с подругой в село Челек Пайарыкского района, где благополучно родила ребенка, пишет Sputnik Узбекистан.

Женщины решили продать четырехдневного малыша за $2,5 тыс, но в итоге мать была задержана с поличным во время получения денег от подставного покупателя.

Имя осужденной и вид спорта, которым она занималась, не уточняются.