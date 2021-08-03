Задержан бывший премьер-министр Киргизии

Экс-премьер-министр Киргизии Темир Сариев задержан в рамках уголовного дела о коррупции при реализации проекта по разработке месторождения "Кумтор", такое сообщение распространила пресс-служба Госкомитета нацбезопасности Киргизии.

Бывший чиновник был водворен в ИВС СИЗО ГКНБ, передает "Кабар".

Следствие установило, что Сариев, занимая посты главы Минэкономики и председателя соответствующей Госкомиссии, занизил сумму экологического ущерба от деятельности рудника "Кумтор" на несколько миллиардов сомов, в результате государство понесло колоссальный ущерб.

Межведомственная следственная группа продолжит следственные действия в отношении Сариева, по результатам которых в ближайшие двое суток Первомайский районный суд Бишкека рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения.

ГКНБ обещает дополнительно предать огласке необходимую информацию о результатах следствия по делу "Кумтора", в том числе по эпизодам, инкриминируемым Сариеву.