Аграриям Дагестана передадут сельхозтехнику на 800 млн рублей

До конца текущего 2021 года аграрии Дагестана получат сельскохозяйственную технику на 800 млн рублей, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"Техническая модернизация аграрного сектора - ключевой приоритет региональной аграрной политики. В прошлом году мы сумели закупить 404 единицы техники на 600 млн рублей, что на 55% больше по сравнению с 2019 годом. В текущем году по всем направлениям нами поставлена задача приобрести технику на 800 млн рублей. Задействованы разные направления, одним из которых является программа аграрного лизинга по линии "Росагролизинга", - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, передает "Это Кавказ".

В прошлом году "Росагролизинг" поставил в регион техники почти на 200 млн рублей, тогда как в 2019 году – лишь на 10 млн рублей. В этом году республика получила для аграриев 45 единиц техники, в планах до конца года получить столько же, - уточнил первый замминистра.