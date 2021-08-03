Главная » Новости

Аграриям Дагестана передадут сельхозтехнику на 800 млн рублей

Аграриям Дагестана передадут сельхозтехнику на 800 млн рублей

До конца текущего 2021 года аграрии Дагестана получат сельскохозяйственную технику на 800 млн рублей, - сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов.

"Техническая модернизация аграрного сектора - ключевой приоритет региональной аграрной политики. В прошлом году мы сумели закупить 404 единицы техники на 600 млн рублей, что на 55% больше по сравнению с 2019 годом. В текущем году по всем направлениям нами поставлена задача приобрести технику на 800 млн рублей. Задействованы разные направления, одним из которых является программа аграрного лизинга по линии "Росагролизинга", - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, передает "Это Кавказ".

В прошлом году "Росагролизинг" поставил в регион техники почти на 200 млн рублей, тогда как в 2019 году – лишь на 10 млн рублей. В этом году республика получила для аграриев 45 единиц техники, в планах до конца года получить столько же, - уточнил первый замминистра.

900 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!